В Нижегородской области пройдут первые соревнования по гонкам дронов

Первый чемпионат Нижегородской области среди студентов по гонкам дронов на симуляторах пройдет 12–13 декабря в Центре по обучению пилотированию дроном в ННГУ им. Н. И. Лобачевского, сообщает pravda-nn.ru .

Министр спорта региона Дмитрий Кабайло подчеркнул значимость создания студенческой лиги и проведения чемпионата по гонкам дронов для студентов.

Все обучающиеся в вузах и ссузах могут войти в мир дронового пилотирования и участвовать в соревнованиях, независимо от их опыта. Для этого необходимо зарегистрироваться на онлайн-курс, охватывающий основные навыки управления беспилотниками, до 29 ноября.

Гонки дронов признаны официальным спортивным направлением, которое активно развивается по всему миру. Одним из его форматов являются соревнования на симуляторах, где пилоты состязаются в управлении виртуальными беспилотниками.

Первый чемпионат Нижегородской области среди студентов по гонкам дронов на симуляторах организован при поддержке таких организаций, как АНО «Горький Тех», АНО «НЕЙМАРК», РФСОО «Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) Нижегородской области» и министерства спорта региона.