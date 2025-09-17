В НХЛ прокомментировали потенциальное включение Овечкина в Зал хоккейной славы

НХЛ о включении Овечкина в Зал славы: сегодня его точно туда не включат

В этот день, 17 сентября, российский хоккеист отметил свой 40-летний юбилей.

«Сегодня его точно не включат в Зал славы. Зал славы — это независимая организация. Мы не принимаем решения по включению спортсменов. У них есть независимо сформированный комитет по отбору, ответственный за процесс», — отметил Дэйли.

Действующее соглашение между Овечкиным и «Вашингтон Кэпиталз» завершится после сезона 2025/26. В апреле текущего года нападающий побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы), став лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На данный момент Овечкин забросил 897 шайб.