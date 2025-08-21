Он бросает вызов Времени: в НХЛ прокомментировали карьеру Овечкина

Александр Овечкин самостоятельно решит, когда будет готов обсудить своё будущее с руководством «Вашингтон Кэпиталз». Об этом заявил генеральный менеджер клуба Крис Патрик, подчеркнув, что 39-летний форвард заслужил право принимать такие решения после 20 сезонов в НХЛ.

Овечкин начинает последний год контракта на 47,5 миллиона долларов, и многие задаются вопросом, станет ли этот сезон для него последним. Несмотря на возраст, российский снайпер демонстрирует впечатляющую результативность — в прошлом сезоне он разделил третье место в лиге по голам (44), несмотря на пропуск 16 матчей из-за травмы.

Тренер Спенсер Карбери отметил, что мотивация Овечкина остаётся на высшем уровне: он по-прежнему нацелен на победы и забитые голы. Сам хоккеист избегает публичных комментариев о своих планах, концентрируясь на подготовке к новому сезону. В ближайшее время он может преодолеть новые исторические рубежи — 1500 очков и 900 голов в карьере.

«Он бросает вызов логике, отцу Времени и всему остальному», — сказал Патрик.

В межсезонье он провёл интенсивные тренировки в Москве, совмещая их с участием в благотворительных мероприятиях.