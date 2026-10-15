В Наро-Фоминском округе стартовали соревнования Единой школьной лиги

Юноши из школ Наро-Фоминского округа 14 октября сыграли первые матчи по футзалу муниципального этапа Единой школьной лиги Московской области. В новом сезоне проект объединил 20 школ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первые соревнования по футзалу среди юношей прошли 14 октября на трех площадках Наро-Фоминского округа.

В культурно-спортивном комплексе «Нара» в Наро-Фоминске встретились восемь команд группы А: школы № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и школа поселка Молодежный. Каждая команда провела по два матча — всего состоялось восемь встреч.

Участники группы Б играли в молодежном культурно-спортивном центре «Зодиак» в селе Атепцево, а команды третьей группы — в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мелодия» в Апрелевке.

Турнир проходит по круговой системе. Сначала команды встречаются с соперниками внутри своих групп. Сильнейшие продолжат борьбу за победу в муниципальном этапе. Его победитель представит Наро-Фоминский округ на областном уровне.

В течение сезона школьники также будут соревноваться в баскетболе 3×3, волейболе, настольном теннисе и шахматах.

Единая школьная лига Московской области реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Спорт России». Цель проекта — приобщить школьников к регулярным занятиям спортом, развить командный дух и укрепить школьный спорт.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.