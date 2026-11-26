В Наро-Фоминском округе провели второй тур школьной лиги по волейболу

Второй тур волейбольных соревнований Единой школьной лиги состоялся 25 ноября на двух площадках Наро-Фоминского округа — в Наро-Фоминске и Апрелевке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Второй тур волейбольных соревнований Единой школьной лиги прошел 25 ноября. В КСК «Нара» встретились команды группы А — школ Наро-Фоминска и поселка Молодежный. В ФОК «Мелодия» в Апрелевке сыграли команды группы Б. Зрители поддерживали участников, а игроки — друг друга.

Юноши из наро-фоминской школы № 9 дебютировали в лиге. За их плечами два года тренировок: трижды в неделю команда занимается под руководством Татьяны Васильевны Щепиной. Свой настрой ребята обозначили словами «Будем играть в умный волейбол».

Сборная школы № 3 участвует в лиге третий год. Команду готовит Татьяна Юрьевна Кальченко. В первом матче второго тура школьники уступили соперникам из школы № 6. Ребята признали ошибки и готовятся к встрече с командой школы № 1.

Волейбольные матчи стартовали 5 ноября. После групповых туров сильнейшие команды продолжат борьбу в играх на вылет. По словам участников, перед началом волнуются все, но затем волнение сменяется азартом и спортивным настроем.

Единая школьная лига реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом сезоне школьники соревнуются в волейболе, футзале, баскетболе 3×3, настольном теннисе и шахматах. Спортивную программу округа дополняют спартакиады «Молодая звезда» и «Олимпийские надежды».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.