В Наро-Фоминске «Звезда» сыграет за выход в финал чемпионата Подмосковья

Мужская волейбольная команда «Звезда» из Наро-Фоминского округа 12 апреля проведет ответный полуфинал чемпионата Московской области против «Подольск-Пахры». В первой игре спортсмены одержали победу со счетом 3:0, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый полуфинальный матч прошел в Подольске и завершился уверенной победой наро-фоминских волейболистов — 0:3. Ответная встреча состоится 12 апреля в 12:00 в КСК «Нара». Именно по итогам домашней игры определится исход противостояния и участник финала.

Команда «Звезда» на протяжении семи лет остается лидером областного волейбола и ежегодно завоевывает чемпионский титул. В текущем сезоне спортсмены под руководством Александра Муркина намерены подтвердить статус сильнейших и побороться за восьмое чемпионство Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.