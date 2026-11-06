В Наро-Фоминске стартовал чемпионат Подмосковья по спортивной гимнастике

Чемпионат Московской области по спортивной гимнастике и областные соревнования ко Дню гимнастики России начались 6 ноября в спортивной школе «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования продлятся четыре дня. За медали поборются 200 гимнастов — юношей и девушек из 14 муниципалитетов Подмосковья. Среди участников — представители Наро-Фоминска, Коломны, Малаховки, Орехово-Зуева, Люберец и Подольска.

Церемония открытия включала торжественное шествие, исполнение гимна России и показательные выступления воспитанников школы «Трудовые резервы».

Участники почтили минутой молчания память спортсмена Романа Пуля. Он занимался гимнастикой с семи лет и исполнил мечту — стал мастером спорта России, но не успел получить удостоверение и знак. Их передали его отцу Андрею Пулю.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.