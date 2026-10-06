В Наро-Фоминске провели юниорский чемпионат и первенство по авиамоделизму

Более 50 участников собрались 4 октября в Наро-Фоминске на чемпионат среди юниоров и первенство по авиамодельному спорту в классе F-2D. Соревнования прошли впервые после многолетней паузы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Наро-Фоминске 4 октября прошли чемпионат среди юниоров и первенство по авиамодельному спорту в классе F-2D. Более 50 участников выявляли сильнейших в разных возрастных группах. За победу боролись представители Москвы, Химок, Подольска, Орехово-Зуева, Тулы и Рязани.

В воздушном бою пилоты управляют моделями с земли. Их задача — подрезать бумажную ленту самолета противника: тот, кому это удалось, побеждает. В состав каждого авиамодельного экипажа также входят механик и его помощник.

Ученики Атепцевской школы Саша Астахов и Даня Шариков уже два года осваивают авиамоделизм в молодежном культурно-спортивном центре «Зодиак». Они научились делать модели и мечтают освоить их пилотирование.

Соревнования посвятили памяти Героя Советского Союза, летчика Петра Самохина. Зимой 1941 года звено лейтенанта Самохина ценой жизни командира остановило вражескую эскадрилью из 11 самолетов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.