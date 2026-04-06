сегодня в 18:52

В Наро-Фоминске провели чемпионат Подмосковья по грэпплингу

Чемпионат и первенство Московской области по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги прошли 4 и 5 апреля в КСК «Нара» в Наро-Фоминске. В турнире участвовали 490 спортсменов из 23 школ и клубов региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования стали этапом отбора на чемпионат Центрального федерального округа. На ковер вышли спортсмены разных возрастов и весовых категорий.

Представители Наро-Фоминского округа завоевали 17 золотых медалей. Победы одержаны в нескольких возрастных группах — от юношей 12–13 лет до взрослых спортсменов, в том числе в весовых категориях до 100 кг и свыше 100 кг.

Кроме того, наро-фоминские борцы получили 10 серебряных наград. Эти результаты позволили значительной части команды продолжить выступление на федеральном этапе соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.