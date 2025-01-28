В Наро-Фоминске прошло первенство по дзюдо среди юношей

Первенство Наро-Фоминского городского округа по дзюдо, прошедшее в Апрелевке, запомнилось напряженной борьбой и высоким уровнем мастерства юных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В категории юношей до 15 лет блестяще выступил Темури Ломсадзе, завоевавший заслуженное второе место. Его уверенные приемы и тактическая грамотность впечатлили как зрителей, так и судей. Несмотря на то, что победа ускользнула из его рук, Темури показал характер настоящего бойца, продемонстрировав упорство и стремление к совершенству. Его финальный поединок стал настоящим украшением соревнований — динамичный и захватывающий, он держал всех в напряжении до последней секунды.

Третье место в этой же категории разделили сразу три спортсмена: Иван Шляпников, Иван Горбачев и Дмитрий Видменко. Каждый из них проявил себя достойно, продемонстрировав отличную технику и волевые качества. Шляпников отличился быстрыми и точными бросками, Горбачев — выносливостью и умением проводить сложные болевые приемы, а Видменко поразил своей тактической гибкостью, адаптируясь к стилю каждого соперника. Все трое провели несколько убедительных побед, прежде чем уступили в полуфинальных поединках. Их выступление стало доказательством высокого уровня подготовки дзюдоистов Наро-Фоминского округа.

Организация соревнований была на высоком уровне. Спортивный зал был прекрасно подготовлен, обеспечив комфортные условия для спортсменов и зрителей. Судейская коллегия работала профессионально и беспристрастно, гарантируя честность и объективность судейства. Родители и болельщики создали теплую и дружескую атмосферу, поддерживая юных спортсменов с трибун. Между поединками звучала бодрая музыка, что создавало заряжающую энергией атмосферу.

Тренеры-преподаватели Владимир Пастух и Игорь Кузнецов, под руководством которых тренировались призеры соревнований, заслуживают отдельной похвалы. Их кропотливая работа, отдача и индивидуальный подход к каждому спортсмену принесли свои плоды. Они сумели воспитать в своих учениках не только высокое спортивное мастерство, но и важные жизненные качества — дисциплину, упорство и стремление к победе. Успех их воспитанников — лучшее свидетельство их профессионализма и преданности своему делу.

После церемонии награждения прошла неформальная встреча спортсменов, тренеров и родителей. Были обсуждены итоги соревнований, планы на будущее, а также обменены впечатлениями от прошедших поединков. Теплое общение и дружеская атмосфера подчеркнули важность не только спортивных достижений, но и коллективного духа и поддержки.

Первенство стало не просто соревнованием, а праздником дзюдо, который запомнится всем участникам на долгое время. И хотя для кого-то он завершился победой, а для кого-то — несколько разочаровывающим вторым или третьим местом, главное — это полученный опыт, новые знакомства и укрепление духа соревнования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.