В Наро-Фоминске прошло первенство по баскетболу среди команд девушек

Открытое первенство Наро-Фоминского городского округа по баскетболу среди команд девушек прошло на базе культурно-спортивного комплекса «Нара». Команды спортивных школ Подмосковья и других городов в рамках реализации партпроекта «Здоровое будущее» встретились на спортивном празднике, сообщается на сайте администрации горокруга.

В первый игровой день первое место и выход в финальную часть первенства завоевала команда ЦСШ № 1 из Наро-Фоминска, второе место и выход в финальную часть соревнований — команда спортивной школы из города Ржев.

Во второй игровой день команда СШОР Красногорска и баскетбольный клуб «Пряники» из Тулы заняли соответственно первое и второе место. Они попали в финальную часть соревнований.

«Приглашаем всех любителей баскетбола на финальные игры, которые пройдут 11 и 12 мая на базе культурно-спортивного комплекса «Нара», — прокомментировал директор спорткомплекса, депутат Константин Павлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.