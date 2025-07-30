На обновленной набережной в Наро-Фоминске прошел заплыв на SUP-бордах, в котором приняли участие более 20 воспитанников военно-патриотических клубов и активистов «Молодой Гвардии». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Постарались сделать все, чтобы здесь было комфортно гулять, кататься на велосипедах, слушать музыку и даже петь песни, а также путешествовать на SUРах», — отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Заплыв стал не только спортивным мероприятием и прекрасным завершением второго месяца лета, но и был посвящен Дню Военно-Морского Флота. В этом году заплывы на SUP-бордах в Наро-Фоминске стали новой традицией.

После обновления набережная Нары стала одним из любимых мест жителей Наро-Фоминского округа.

«Важно, что пространство, созданное по вашим просьбам, так востребовано», — добавил Шамнэ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

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