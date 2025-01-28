В Наро-Фоминске прошел «Международный кубок ARC»

В городе Апрелевка Наро-Фоминска прошел «Международный кубок ARC». Четвертый этап без кимоно собрал множество участников со всей страны. Соревнования привлекли внимание не только зрителей, но и специалистов, желающих оценить уровень подготовки молодых спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники Центральной спортивной школы № 1 показали отличные результаты, заслужив призовые места. Софья Шалагина и Дмитрий Королевский заняли второе место в своих категориях, демонстрируя мастерство и стратегический подход к борьбе. Магомед Магомедов завоевал бронзу, подтвердив свой высокий уровень подготовки и упорство.

Тренер-преподаватель Каримов отметил, что конкуренция была серьезной, и каждый спортсмен выложился на полную мощность. Он выразил гордость за своих воспитанников и надежду на дальнейшие успехи на будущих турнирах. Такой опыт позволяет не только укрепить навыки, но и вселяет уверенность в собственные силы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.