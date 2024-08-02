Стадион КСК «Нара» в Наро-Фоминске 11 августа примет фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» для юных игроков 2013-2014 и 2015–2016 годов рождения. Программа мероприятия включает мастер-классы, игры, соревнования и селекционные тестирования, которые проведут тренеры и скауты армейцев, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сотрудники ПФК ЦСКА подготовили для спортсменов тестирования на скорость, ловкость, ведение мяча, передачи и удар. Кроме того, запланированы различные футбольные челленджи и проведение нескольких матчей в формате 3 на 3. Все участники получат электронный сертификат с результатами, а у наиболее одаренных появится шанс попасть в академию ЦСКА.

Всех юных футболистов и гостей мероприятия ждет масштабная развлекательная программа с показательными выступлениями и конкурсами, а также автограф-сессия со звездой одного из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола.

Для участия в спортивном селекционном фестивале нужно пройти обязательную регистрацию по ссылке до 15:00 6 августа. Гостем фестиваля может стать любой желающий, без прохождения регистрации.

Фестиваль пройдет 11 августа по адресу: округ Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского, 16, стадион КСК «Нара».

Ранее ПФК ЦСКА заключил соглашения с пятью спортивными школами Московской области: МАУ ДО «Центральная спортивная школа № 1» (Наро-Фоминский г. о.), МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва Олимп» (г.о. Домодедово), МБУ ДО СШ г. Одинцово, МБУ ДО БГО «СШОР» (Богородский г. о.) и МАУ ДО «Спортивная школа Орион» (г.о. Балашиха).

Первый фестиваль футбола «ЦСКА — все сюда!» состоялся в Домодедове 1 июня. 15 июня мероприятие прошло в Одинцове, а 29 июня — в Балашихе.

Мероприятие состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.