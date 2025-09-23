В Мытищах завершился представительный турнир по мини-футболу

С 19 по 21 сентября в спортивном комплексе «Строитель» в подмосковных Мытищах прошел Всероссийский турнир по мини-футболу среди юношей 2012 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир стал важным событием в спортивной жизни юных футболистов. Гостями соревнований стали команды из Москвы, Московской области, Саратова, Сыктывкара, Ухты и Новолукомля (Республика Беларусь). Каждая из них стремилась показать высокий уровень подготовки, а также продемонстрировать свой уникальный стиль игры.

По итогам группового этапа определились четыре команды-полуфиналиста, которые продолжили борьбу за выход в финал. В полуфинале футболисты из Мытищ уступили команде «Волга» из Саратова. В матче за третье место мытищинская команда вновь не смогла одержать победу, уступив соперникам из Сыктывкара.

Финальная игра турнира стала настоящим триумфом для команды «Волга». Они продемонстрировали высокий уровень мастерства, слаженность и командный дух, что позволило им обыграть соперников из Ухты и завоевать главный трофей соревнований.

Участники турнира отметили высокий уровень проведения соревнований, профессионализм судей и теплую поддержку зрителей. Такие мероприятия способствуют развитию детского футбола, обмену опытом между тренерами и помогают юным спортсменам расти и развиваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.