В Мытищах завершился Кубок Бригантины по плаванию

20 команд из Москвы, Московской и Ярославской областей приняли участие в традиционном «Кубке Бригантины», который в конце сезона проводит мытищинская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На водных дорожках «Бригантины» проверили свои силы опытные и начинающие пловцы. Основная борьба за итоговое первенство развернулась между спортсменами мытищинской СШОР по плаванию и СШОР № 4 из Ярославля. До последних заплывов определить абсолютного победителя было весьма проблематично. В итоге по сумме призовых мест 1-е место у мытищинских пловцов, которые завоевали 46 золотых, 24 серебряных и 24 бронзовых медалей. У ярославцев показатели: 40-24-19. Отличное завершение сезона.

Администрация школы сообщает, что бассейн «Бригантина» закрывается на профилактику до 30 июня. В это время продолжает работу бассейн «Дельфин» на улице Летной, 34А.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.