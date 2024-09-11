В Мытищах завершился III этап парусного турнира Tenzor International Cup

Участники также успели посоревноваться в мини-турнире по виртуальной регате, показать мастерство в командных матчах по водному полу и настольному теннису, а также обсудить теорию на семинаре по правилам парусных гонок с главой коллегии ампайров Невеном Бараном.

В рамках мероприятия прошли детские соревнования «Tenzor Cup Junior», собравшие рекордное количество участников. 31 ребенок и 12 родителей соревновались в эстафетах на воде на «Оптимистах» и сапах.

Бронзовый кубок общего зачета после трех этапов завоевала интернациональная команда ZID art Sailing Team (Зоран Паунович, Константин Беспутин, Даниил Банаян, Дастин Бальдевайн). Второе призовое место у команды BARS Sailing Team (Максим Батраков, Егор Зуев, Илья Полищук, Богдан Бабенко). И золотой кубок второй год подряд достался команде «АХМАТ» (Александр Божко, Хасан Хаджиев, Рамиль Шафигуллин, Роман Константинов и Евгений Егоров).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.