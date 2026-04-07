В Мытищах в парке Мира провели акцию 10 000 шагов к здоровью

Всероссийская акция «10 000 шагов к здоровью» прошла 5 апреля в парке Мира в Мытищах и была приурочена ко Всемирному дню здоровья. К мероприятию присоединились жители округа разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приветственным словом к участникам обратился председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов. Он подчеркнул, что спорт — это не просто увлечение, а образ жизни.

Мастер спорта международного класса, многократный победитель и призер велогонок СССР и России Александр Попугаев поддержал участников.

«Погодные условия сегодня как раз подтверждают: для истинных любителей спорта никакая погода — не помеха. Хочу пожелать вам техничной работы сердца и удачи в нашем сегодняшнем движении. Помните, что спорт не просто поддерживает интерес к жизни — он раскрывает ее вкус и подчеркивает красоту», — сказал Попугаев.

К акции присоединились сотрудники предприятий, представители образовательных учреждений, активисты общественных организаций, волонтеры и участники программы «Активное долголетие». Независимо от возраста и профессии, каждый прошел дистанцию в 10 000 шагов.

Ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отмечала, что спорт является залогом крепкого здоровья, активного образа жизни и долголетия. По ее словам, почти 70% жителей округа регулярно занимаются физической активностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.