сегодня в 19:04

В Мытищах спартакиада трудящихся выходит на финишную прямую

Спортивные команды предприятий уже испытали свои силы в ряде дисциплин, определились лидеры общего зачета, но еще остается время, за которое все можно поправить.

На спартакиадный этап по легкой атлетике заявились девять команд. Победителя определили по результатам трех дисциплин: беговой спринт на 100 метров, забег на дистанцию 800 метров и прыжок в длину с места.

По сумме лучших выступлений 1 место завоевала команда Мытищинского машиностроительного завода, немного уступил им коллектив ООО «Тракс», бронзовые награды завоевали спортсмены клиники имени Эрисмана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.