В Мытищах состоялся межрегиональный турнир по самбо

​На ковер «Спорт-центра» города Мытищи вышли более 400 атлетов из 35 команд Московской, Владимирской, Тверской, Тульской, Челябинской, Ярославской областей, а также из Москвы.

​В качестве почётных гостей на турнире присутствовали: первый заместитель министра физкультуры и спорта Московской области Алексей Перов, главный тренер сборной России по самбо, заслуженный тренер России Дмитрий Трошкин, президент федерации самбо Подмосковья Сергей Фомкин, советский футболист, заместитель председателя центрального совета общества «Динамо», кавалер ордена Почёта и медали ордена «За заслуги перед отечеством» Николай Толстых, председатель благотворительного фонда помощи ветеранам боевых действий и специальных операций «Доблесть», а также вдова Михаила Тихомирова — Надежда Тихомирова.

​Турнир проводится с 2023 года, а с 2025 года он входит в единый календарный план министерства спорта России. Организатором соревнований выступило всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», федерация самбо Московской области и администрация городского округа Мытищи.

​Наряду с соревнованиями в «Спорт-центре» города Мытищи состоялось расширенное заседание общественного совета об итогах работы федерального проекта «Zа самбо». Участники мероприятия отметили, что за 2024 год на территории Подмосковья было проведено 137 спортивных событий, из них 20 отборочных соревнований к первенствам Московской области, девять первенств и чемпионатов Подмосковья, два первенства и чемпионата ЦФО, а также три всероссийских турнира, два из которых имеют статус «мастерских». Также в рамках проекта «Zа самбо» в минувшем году организовано 32 турнира, 65 патриотических мероприятий и несколько десятков сдач нормативов комплекса ГТО. Кроме того, региональные СМИ более 50 раз упомянули о деятельности проекта.

В рамках заседания подписано соглашение о реализации проекта «Выбор сильных» междуфедерацией самбо Московской области и Государственным университетом просвещения.

​В Московской области занятия по самбо проходят в 210 спортшколах и спортивных клубах, расположенных на территории 45 городских округов. Данным видом единоборств занимаются 18002 жителя Подмосковья. Самбо развивается и в учебных заведениях. В 2024 году 56 общеобразовательных школ приняли участие в реализации проекта «Самбо в школу!». Также в регионе состоялось 56 выступлений по проекту «Самбо в парках».

​Федеральный проект «Zа самбо» проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». 31 января 2025 года решением президиума Генерального совета всероссийской политической партии «Единая Россия» было принято решение о завершении реализации федерального партийного проекта «Za Самбо». Взамен был утвержден федеральный партийный проект «Выбор сильных». Координатором проекта в Московской области назначен Сергей Фомкин, а председателем общественного совета проекта — министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.