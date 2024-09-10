В Мытищах состоится праздничный велопробег 15 сентября

сегодня в 15:15

15 сентября в Мытищинском лесопарке (вход со стороны ул. Угольной) состоится велопробег, посвященный Дню городского округа Мытищи. Дистанция составит порядка 10 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

Место сбора: точка на карте (55.940390,37.747777).

Присоединиться к велопробегу может каждый желающий. Сбор участников — в 11:00. Старт велопробега — в 12:00.

Участников ждет не только велосипедная дистанция, в программе предусмотрены мастер-классы, русский двор от русской общины, эстафеты, праздничная концертная программа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.