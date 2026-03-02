В Мытищах провели турнир по стрельбе к годовщине СВО

Турнир по стрельбе, приуроченный к четвертой годовщине начала специальной военной операции, прошел 28 февраля в стрелковом центре «Калибр» в Мытищах. В соревнованиях участвовали команды из нескольких городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования организовали центр молодежных инициатив совместно с мытищинским отделением Ассоциации ветеранов специальной военной операции. На огневые рубежи вышли четыре команды из разных муниципалитетов региона.

«Соревнования, которые мы провели в минувшие выходные в стрелковом центре «Калибр», были приурочены к четвертой годовщине начала специальной военной операции. В них приняли участие четыре команды из разных городских округов. Все участники показали отличные результаты», — отметил руководитель мытищинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов.

По итогам турнира первое место заняла команда из Мытищ. Вторыми стали стрелки из городского округа Щелково, третье место заняли представители Фрязина. Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.