В Мытищах провели школьные соревнования «Веселые старты»

Спортивный праздник «Веселые старты» прошел 18 марта в лицее №34 в Мытищах. В соревнованиях участвовали около 170 пятиклассников из 14 школ округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе каждой команды выступали по 12 человек — шесть мальчиков и шесть девочек. Участники демонстрировали ловкость, выносливость и умение работать в команде.

В программу вошли несколько этапов. Одним из самых популярных стала беговая эстафета с передачей палочки, где важны были скорость и точность. Школьники также соревновались в этапе «Посадка и сбор картофеля», который требовал координации движений, силы и внимания.

Особый интерес вызвали задания на ведение баскетбольного и футбольного мячей. Девочки практически не уступали мальчикам в этой дисциплине.

Самым зрелищным этапом стала комбинированная встречная эстафета с несколькими элементами. Ребята переносили волейбольный мяч на тренировочных конусах, прыгали через скакалку и вели теннисный мяч клюшкой для флорбола.

Победителей определят по лучшему времени прохождения дистанций с учетом штрафных секунд за нарушения правил. Итоги соревнований судейской коллегии еще предстоит подвести.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.