В Мытищах прошли соревнования по греко-римской борьбе

Около 150 воспитанников из 21 команды спортивных школ Москвы, Московской, Тамбовской, Рязанской и Калужской областей приняли участие в соревнованиях по греко-римской борьбе, посвященных памяти заслуженного тренера России Тагира Салахетдинова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Эти соревнования проводятся уже четвертый раз и с каждым годом приобретают все большую популярность, что подчеркивает их всероссийский статус.

Тагир Салахетдинов более 40 лет работал тренером сборных по греко-римской борьбе. Также он внес большой вклад в становление и развитие этого вида спорта в нашем округе. В этом году на ковер вышли юноши 2009-2010 годов рождения, для которых этот турнир стал важным этапом подготовки к главным региональным и всероссийским соревнованиям.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.