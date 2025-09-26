В Мытищах прошла жеребьевка Единой школьной лиги Подмосковья

В ДК «Яуза» состоялась торжественная церемония жеребьевки Единой школьной лиги Московской области. В этом году лига выходит на новый уровень, привлекая рекордное количество участников, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Более 4 000 команд, включающих более 36 000 школьников, будут соревноваться в четырех популярных дисциплинах: футзале, баскетболе 3×3, волейболе и шахматах. Эти виды спорта широко распространены в Мытищах, что дает местным школьникам шанс проявить себя и побороться за звание лучших.

Муниципальный этап соревнований станет первым шагом на пути к победе. В борьбу за звание лучшей школьной команды городского округа Мытищи вступят 12 коллективов. По результатам жеребьевки они были разделены на две группы. В церемонии принял участие известный спортсмен, выпускник мытищинской специализированной школы олимпийского резерва по плаванию, мастер спорта России Александр Андреев.

В группу «А» вошли команды учебных заведений № 10, 14, 15, 32, 34 и 35. Группа «Б» будет представлена командами учебных заведений № 3, 4, 8, 17, 19 и 33. Участники с нетерпением ждут начала нового сезона, который стартует в октябре. Впереди — захватывающие матчи, упорная борьба и незабываемые эмоции.

Единая школьная лига Московской области продолжает развиваться, предоставляя школьникам возможность проявить свои таланты и навыки. Этот проект способствует популяризации спорта, укреплению командного духа и здоровому образу жизни среди молодежи. Жеребьевка стала ярким началом нового спортивного сезона, все участники настроены на победу.

А пока школьники ждут новых стартов, на сцене ДК «Яуза» были награждены победители плановых муниципальных соревнований по сдаче спортивных нормативов ГТО. И здесь 1-е место заняла команда школы № 8, сразу обозначив себя одним из фаворитов нового спортивного школьного сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.