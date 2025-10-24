В Мытищах прошел второй тур первенства единой школьной лиги по стритболу

23 октября 12 школьных команд городского округа Мытищи в этом сезоне принимают участие в муниципальном этапе Школьной лиги Московской области. Соревнования проходят в четырех популярных дисциплинах: футзале, баскетболе 3×3, волейболе и шахматах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первыми в борьбу вступили баскетболисты, которые сыграли уже два тура. В лицее № 15 хозяева паркета принимали соперников из школ № 10 и 14. Встречи у юношей и девушек прошли по круговой системе. Соревнования только начинаются, и пока еще рано выявлять фаворитов, но команды уже приблизительно знают силы оппонентов и настраиваются на каждую игру. Любая победа ведет к вершине, а каждое поражение затрудняет турнирные перспективы. Но вся борьба еще впереди.

Школьная Лига Московской области в этом году выходит на новый уровень, привлекая более 4 000 команд и свыше 36 000 участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.