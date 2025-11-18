В Мытищах прошел турнир по хоккею среди девичьих команд

17 ноября на «Арене Мытищи» прошел первый этап первенства Московской области по хоккею «Юные надежды». В турнире участвовали девушки 2014–2016 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревновались команды СШОР по хоккею Московской области: «Атлант» из Мытищ, «Атлант» из Воскресенска, «Атлант» из Подольска, а также «Ледовое Поколение» из Орла.

«Отличные девчонки, азартные до игры. Самое важное, что они полюбили этот спорт. Сейчас эти девочки в начале пути, но интерес к женскому хоккею растет, так что за ними будущее и громкие успехи», — отметил олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов.

По итогам турнира первое место заняли хоккеистки из Подольска. Второе место у команды из Мытищ, третье — у девушек из Орла.

От имени главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой участниц турнира поздравил начальник управления физической культуры и спорта Дмитрий Герман. Он пожелал девушкам не останавливаться на достигнутых результатах и стремиться к новым достижениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.