В Мытищах прошел турнир по греко-римской борьбе

Соревнования посвятили победному выступлению сборной СССР по греко-римской борьбе на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. На ковер вышли порядка 170 спортсменов в составе 20 команд из Москвы, Владимира, Ярославля, Малоярославца и городов Московской области.

На церемонии открытия присутствовали участники легендарной олимпийской сборной — олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Николай Балбошин и бронзовый призер Олимпиады в Монреале, чемпион мира и Европы Фаргат Мустафин. Прославленные спортсмены пожелали молодым борцам удачи и ярких поединков.

Также в открытии принял участие олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Мособлдумы Александр Легков. Он отметил, что подобные турниры способствуют росту мастерства атлетов и помогают сохранять память о значимых страницах спортивной истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.