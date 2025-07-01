В Мытищах прошел турнир по голболу

В спортивном комплексе «Строитель» прошло открытое первенство г. о. Мытищи по голболу, посвященное Дню России. В соревнованиях приняли участие 6 команд из Москвы и Московской области. Среди участников были члены сборной России по голболу, чемпионы Европы и участник чемпионата Мира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Голбол — паралимпийский вид спорта для незрячих людей и у него есть уникальные особенности. Главная из них — звенящий мяч, который является самым тяжелым из всех и весит 1250 грамм. Внутри мяча находятся колокольчики для того, чтобы человек мог услышать его, сориентироваться и защитить свои ворота. В игре участвуют две команды по три человека», — рассказал главный судья соревнований, старший тренер сборной Московской области Дмитрий Шипилов.

В финале встретились две московские команды, где сборная Москвы обыграла СШ «Юность» Москвы — 12:3. Бронзовые медали у голболистов Королева, вырвавших в концовке победу у мытищинского «Авангарда» — 8:7. В борьбе за 5-е место юношеская сборная команда Московской области была сильнее команды Пушкино.

Для большинства команд эти соревнования являются важным этапом подготовки к детско-юношеским играм, которые пройдут в июле, а также к Кубку России, который состоится в середине августа в Калуге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.