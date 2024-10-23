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В Мытищах прошел «Турнир памяти воинов» по армейскому рукопашному бою

В городском округе Мытищи состоялись ежегодные Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою среди допризывной молодежи в честь военнослужащих и сотрудников силовых структур, посвятивших себя служению и защите Родины — «Турнир памяти воинов», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За золотые награды турнира боролись более 350 спортсменов из спортивных школ, клубов и военно-патриотических объединений следующих городов: Москва, Омск, Брянск, Тула, Рязань, Энгельс, Тверь, Калуга, Кострома, Тутаев, Нерехта, Ярославль, Балаково, Пугачев, Шуя, Красногорск, Балашиха, Чехов, Подольск, Серпухов, Ступино и Протвино.

Представители Подмосковья завоевали 18 наград, из них 4 золотые, 9 серебряных и 5 бронзовых.

​В качестве почетных гостей мероприятие посетили: олимпийская чемпионка, чемпионка мира, заслуженный мастер порта России по конькобежному спорту Светлана Журова, дочь Героя России и Героя ДНР, командира реактивного дивизиона Ольги Качуры Елена Карабет, а также ветераны СВО со своими семьями и другие.

Бои в каждой весовой категории были посвящены Героям СССР и Героям России. Главная цель соревнований — увековечивание памяти военнослужащих и сотрудников силовых структур, отдавших жизнь при исполнении воинского долга от ветеранов Великой Отечественной войны до наших дней.​

Традиционный «Турнир памяти воинов» прошел в Мытищах в спортивном комплексе «Строитель» с 18 по 21 октября в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.