В Мытищах прошел региональный турнир по самбо

В рамках партийного проекта «Выбор сильных» в Мытищинском Центре единоборств состоялось масштабное первенство городского округа Мытищи по самбо. Более 150 спортсменов из Москвы и Московской области приняли участие в соревнованиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторы отметили, что турнир собрал спортсменов разных возрастных и весовых категорий. Для многих юных самбистов это был первый опыт выступления на таком уровне. В ходе соревнований они показывали свои навыки и боролись за победу, продолжая расти и развиваться в этом виде спорта.

«Многие ребята вышли на ковер впервые в таком соревновании, и для них это отличный старт. Мы видим их огромный потенциал и будем поддерживать их дальнейшее развитие», — сказал местный координатор проекта, член политического совета партии «Единая Россия» Владимир Акимов.

Это мероприятие стало ярким примером того, как спорт объединяет молодежь, способствует их развитию и формированию сильных личностей.

«Такие соревнования позволяют нашим ребятам почувствовать себя частью спортивной семьи и мотивируют к дальнейшим достижениям. Мы будем и дальше развивать этот спорт и поддерживать наших юных чемпионов», — сказал заслуженный тренер России, член партии «Единая Россия» Юрий Гончаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.