В Мытищах прошел пятый этап проекта «Марафон у дома»

Более 300 человек приняли участие в забеге «Марафон у дома» 1 марта в городском округе Мытищи. Старт состоялся от стадиона Д. Аленичева, маршрут прошел по городским и лесным локациям. Проект объединил спортсменов из Подмосковья и Москвы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором выступил беговой клуб «Мытищи бегут». Проект объединяет беговые сообщества Москвы и Подмосковья и предусматривает проведение стартов по городским достопримечательностям. Первый этап состоялся 19 ноября 2023 года на реке Яузе в Москве.

В Мытищах забег прошел в пятый раз. В этом году округ стал тринадцатым этапом проекта в Подмосковье. На старт вышли более трехсот любителей здорового образа жизни из Мытищ, других муниципалитетов региона и столицы.

Маршрут разделили на две части — городскую и лесную петли. Его построили так, чтобы участники увидели ключевые достопримечательности. Темой мероприятия стал лозунг «Мытищи — город любви».

«Основная задача — сделать массовый спорт доступным и привлекательным для всех желающих», — пояснила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Она ранее отмечала, что это направление в округе активно развивается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.