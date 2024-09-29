В Мытищах прошел отборочный этап соревнований «Шиповка юных»

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Всероссийские соревнования по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных» среди юношей и девушек проходят по всей стране. Наступила пора отборочных этапов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На мытищинском стадионе «Торпедо» около 140 воспитанников спортивной школы «Авангард» соревновались в беговых и прыжковых дисциплинах, а также в метании мяча. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, прошли в следующий квалификационный этап.

Соревнования проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в целях развития легкой атлетики в Российской Федерации, популяризации легкой атлетики среди юношей и девушек, привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявления талантливых юных спортсменов, укрепления здоровья и повышения спортивного мастерства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.