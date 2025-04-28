В Мытищах прошел областной фестиваль ГТО

В спортивном центре «Строитель» прошел региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

32 команды со всей Московской области, более 250 юношей и девушек в возрасте 12-15 лет собрались в Мытищах, чтобы выявить сильнейших в дисциплинах комплекса ГТО. Состав сборных муниципальных образований формировался из участников местных этапов, выполнивших нормативы испытаний с результатами не ниже золотого знака отличия.

В программе фестиваля — легкоатлетические забеги на 60, 1 500 и 2 000 метров, стрельба из пневматической винтовки, метание мяча, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

Перед началом соревнований были вручены награды победителям фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, а итоги юношеских соревнований будут подведены позднее.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.