В Мытищах прошел IX этап Летней спартакиады детских дворовых команд по флорболу

В Мытищах 20 августа на хоккейной площадке спортивного комплекса «Торпедо» прошел предпоследний IX этап Летней спартакиады детских дворовых команд, соревнования по флорболу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Флорбол — это командный вид спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом. Играется чаще всего в закрытых помещениях на твердом ровном полу пластиковым мячом, удары по которому наносятся специальной клюшкой.

Цель игры — забить мяч в ворота соперника. Кто больше забил, тот и победил.

Правила дворового флорбола в Мытищах в большей степени являются адаптацией классического варианта этого вида спорта. Но азарта и стремления к победе от этого меньше не становится. Соревнования прошли по круговой системе, все игры прошли в интересной и захватывающей борьбе.

Лучший результат показала команда «Бостон» под руководством тренера Андрея Лапутина. Серебро у подопечных Евгения Стогова из команды «Олимпик», бронзовые награды завоевали ребята из коллектива «Порту» вместе со своим наставником Сергеем Шароновым.

Летняя детская спартакиада, организованная отделом спортивно-массовых мероприятий ЦФКиС «Мытищи», завершится 29 августа, когда команды разыграют первенство по пляжному футболу. В этот же день определиться и чемпион в общем зачете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.