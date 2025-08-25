В Мытищах прошел футбольный турнир «Здоровое поколение»

На стадионе имени Дмитрия Аленичева в Мытищах состоялся детский футбольный турнир «Кубок Здорового Поколения». В соревнованиях приняли участие юноши 2015/16 годов рождения из Москвы и Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир, организованный межрегиональной общественной организацией «Здоровое поколение», впервые прошел три года назад. С тех пор количество участников и география проекта значительно расширились. В этом году в Мытищи приехали 16 команд из разных уголков региона.

Заместитель председателя правления организации Глеб Кожевников сообщил, что в следующем году планируется придать соревнованиям всероссийский статус. Это откроет новые возможности для юных спортсменов и позволит привлечь еще больше участников из разных регионов страны.

Администрация городского округа Мытищи оказала активную поддержку в проведении мероприятия. Для юных футболистов и болельщиков была подготовлена насыщенная праздничная программа: выступления спортивных и творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы и призы.

Турнир «Кубок Здорового Поколения» стал важным событием для юных спортсменов и их болельщиков, способствуя популяризации здорового образа жизни и футбола среди молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.