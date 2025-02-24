В Мытищах прошел финал первенства ЦФО по баскетболу среди ветеранов

В спортивном центре «Строитель» прошел финал четырех первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди ветеранов в возрастной категории старше 50 лет. В соревнованиях «полтинников» изначально приняли участие команды из Москвы, Московской области, Тулы, Брянска и Калуги, а также сборная Челябинска, выступавшая вне зачета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финал прошли четыре сильнейших коллектива. В главном финале встретились команды, которые открывали первый тур. Тогда в игре со сборной Московской области победу одержал тульский «Арсенал». Подмосковные баскетболисты были настроены на реванш и общую победу.

Несмотря на возраст, ветераны баскетбола продемонстрировали высокий уровень игры и впечатляющие скорости. В составе сборной Московской области шесть игроков из Мытищ, внесших значительный вклад в итоговую победу в сумасшедшем по накалу противостоянии. Основное время матча завершилось вничью — 80:80, первая дополнительная пятиминутка также победителя не выявила (87:87). Только во втором овертайме на последних секундах команда Московской области вырвала победу с результатом 100:98. Бронзовые награды завоевали баскетболисты из Калуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.