В Мытищах подвели итоги летней детской дворовой спартакиады

С 29 мая по 29 августа около двухсот детей 2009 года рождения и моложе проверили свои навыки и возможности в десяти видах спорта. Торжественное награждение победителей и призеров прошло на стадионе в центральном городском парке. А до этого состоялся решающий этап Спартакиады — соревнования по пляжному футболу. В них победу одержала команда «Олимпик».

К сожалению для ребят, эта победа не позволила им выйти на первое место в общем зачете.

По итогам всех соревнований 1-е место заняла команда «Бостон» под руководством инструктора Андрея Лапутина. Серебряный кубок у команды «Реальные Кабаны» и Александра Сорокина. Евгений Стогов и его подопечные из «Олимпика» завоевали бронзовые награды.

Памятными призами были отмечены самые активные участники Спартакиады. Поздравляем победителей и призеров соревнований. Ждем на новых стартах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», - уточнил Воробьев.

