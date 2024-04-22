сегодня в 18:28

В Мытищах подвели итоги городского первенства по пауэрлифтингу

Более двухсот участников из разных школ и клубов Москвы и Московской области собрало открытое первенство городского округа Мытищи в дисциплине классическое троеборье среди юношей, девушек и юниоров, передает пресс-служба администрации городского округа.

В соревнованиях девушек до 18 лет золотые медали в своих весовых категориях завоевали Полина Короленко, Ксения Петрякова и Александра Ищенко. У юношей в разных возрастных группах первенствовали Роман Никитин, Эрик Аратюнян, Дмитрий Мартынов, Роман Шаров.

Также команда мытищинской спортшколы «ЦДЮС» собрала достойный комплект наград серебряного и бронзового достоинства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены.