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В Мытищах отметили День физкультурника

На протяжении нескольких дней на разных площадках городского округа Мытищи проходили соревнования и турниры, приуроченные ко Дню физкультурника. Главным спортивным событием августа стал спортивный праздник, который прошел на площади у ДК «Яуза».‍ Для начала все желающие смогли принять участие в лотерейном забеге на дистанцию 1 км, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Среди бегунов были разыграны памятные призы и сертификаты от партнеров мероприятия. В середине дня в праздничное настроение пробовала вмешаться погода, запустившая нудный дождь, но он не смог остановить настоящих любителей физкультуры и спорта.

Турнир по стритболу, соревнования по боксу и кикбоксингу, роллерному спорту, силовому многоборью и многим другим дисциплинам прошли по запланированной программе. Своим мастерством с мытищинцами на мастер-классах поделились двукратный чемпион мира по боксу среди профессионалов Анатолий Александров, чемпион мира по версии IBA Азия Сергей Акопян, бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Мингиян Семенов.

На празднике работали площадки ГТО, Всероссийского добровольного пожарного общества, мытищинских фитнес-центров. Ну, а центральной точкой стала надувная полоса препятствий, на которой прошел I этап традиционной Спартакиады трудящихся коллективов городского округа Мытищи сезона 2024/25.

Для всех гостей и участников праздника работала полевая кухня с вкусной кашей, чаем и баранками.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.