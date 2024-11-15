В Мытищах 16 ноября состоится традиционный турнир ко Дню самбо

сегодня в 18:27

В традиционном турнире примут участие более 500 спортсменов в возрасте от 11 до 16 лет из Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иванова, Ярославля, Владимира, Костромы, Твери, Тулы и Рязани.

​В качестве почетных гостей соревнования посетят: президент федерации самбо Московской области Сергей Фомкин, двукратная чемпионка мира по самбо Эльмира Кахраманова, заслуженный тренер России по самбо Юрий Гончаров и другие.

​Дата проведения турнира: 16 ноября.

​Место проведения: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Силикатная 28А, спортивный комплекс «Строитель» (СпортЦентр).

​Турнир ко всероссийскому Дню самбо состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.