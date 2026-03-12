В Мытищах 13 марта пройдет финал школьной лиги

Финал муниципального этапа Школьной лиги Московской области состоится 13 марта в городском округе Мытищи. За победу поборются 12 команд, в том числе женская сборная школы № 32, вышедшая в финал по волейболу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный этап Школьной лиги Московской области объединяет 12 команд из Мытищ. Соревнования проходят по четырем дисциплинам: футзалу, баскетболу 3х3, волейболу и шахматам.

Женская сборная школы № 32 по волейболу вышла в финал, уверенно победив в полуфинале. Команда готовится к решающему матчу, который состоится 13 марта. В этот день также определятся победители в волейболе и футзале.

«Желаю всем удачи и красивых игр! Пусть победит сильнейший», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Юлия Купецкая пожелала участникам успешных выступлений и ярких матчей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.