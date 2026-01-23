В музее-заповеднике «Горки Ленинские» готовятся к проведению 18-х лыжных соревнований

Традиционные 18-е открытые соревнования по лыжным гонкам «Горкинская лыжня» состоятся 8 февраля 2026 года в музее-заповеднике «Горки Ленинские» подмосковного Ленинского городского округа. Мероприятие пройдет на специально оборудованной музейной трассе, единственной в своем роде в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«„Горкинская лыжня“ — это не просто спортивное мероприятие, а добрая традиция, которая объединяет несколько поколений жителей округа. Особенно ценно, что уникальная атмосфера музея-заповедника позволяет совместить активный отдых, общение и приобщение к истории. Мы создаем все условия, чтобы каждый участник, от малыша до ветерана спорта, почувствовал себя частью большого праздника», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Соревнования будут включать групповые старты свободным стилем. Дистанции составят от 500 метров для самых юных участников до 5 километров. Личное первенство планируется разыграть в двадцати пяти группах. Детские заезды пройдут на отдельном круге длиной 500 метров, а основной маршрут протяженностью 1,5 километра, проложенный на ровной местности у здания Научно-культурного центра, доступен для спортсменов любого уровня подготовки. Ожидается, что в забегах примут участие более 500 любителей лыжного спорта в возрасте от 3 до 70 лет. Для участников будут организованы теплые раздевалки, работа полевой кухни, квалифицированное судейство и электронный хронометраж. Все финишеры получат памятные медали. Регистрация и сбор участников начнутся в 10:00 у здания Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина» по адресу: пгт. Горки Ленинские. Торжественное открытие запланировано на 11:00, а старты в группах продлятся с 11:15 до 14:30.

В Ленинском городском округе для любителей активного отдыха, помимо маршрутов в «Горках Ленинских», функционируют еще две лыжные трассы. Главной и наиболее оборудованной площадкой является профессиональная трехкилометровая трасса в парке «Апаринки» в Видном. Также, для любителей зимних прогулок и спорта доступны лыжные маршруты на территории школы в поселке Развилка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.