В Можайском округе Подмосковья пройдет заплыв Swimcup 12 июня

Соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup состоятся 12 июня на базе отдыха «Ильинский пляж» в Можайском муниципальном округе. Участникам предложат дистанции от 100 до 5000 метров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Заплывы пройдут на Можайском водохранилище рядом с деревней Блазново. В программе — дистанции «Лайт» 500 и 1000 метров, «Классик» 1852 метра и «Ультра» 5000 метров, а также эстафета 3×300 метров (микст с участием минимум одной женщины), детские старты на 100 и 300 метров и заплыв «Погоня» на 500 метров. Для зарегистрированных участников основных дистанций участие в «Погоне» бесплатное, стартовый протокол сформируют по жребию после завершения регистрации.

Соревнования проведут в возрастных категориях от 14 лет и старше, включая абсолютный зачет. Детские заплывы организуют для групп 8–9, 10–11 и 12–13 лет отдельно среди мальчиков и девочек. Все юные спортсмены получат медали финишера, а результаты внесут в рейтинг Детской лиги плавания на открытой воде. По итогам серии 2026 года состоится награждение победителей общего зачета.

Выдача стартовых пакетов начнется в 08:00, первый старт на 5000 метров запланирован на 10:00, церемония награждения — на 15:45. Для участия необходимы медицинская справка с допуском, страховой полис с покрытием риска участия в соревнованиях и подписанная расписка. Стартовый пакет включает чип хронометража, буй безопасности, силиконовую шапочку, памятную медаль и подарки от партнеров.

В 2026 году серия Swimcup включена в проект «Суперлига Подмосковья» и проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.