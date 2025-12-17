В Можайском округе наградили лучших спортсменов по итогам 2025 года

В Можайском округе 16 декабря прошла церемония награждения «Спортивные итоги года-2025», на которой отметили выдающихся спортсменов и тренеров, сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

Торжественная церемония «Спортивные итоги года-2025» стала финалом спортивного сезона в Можайском округе. На мероприятии чествовали спортсменов и их наставников, добившихся высоких результатов.

Заместитель главы округа Елена Заболотная и депутат Совета депутатов Семен Долгачев вручили награды и памятные сувениры за высокие спортивные достижения и подготовку спортсменов высокого уровня. К награждению присоединился начальник отдела физической культуры и спорта Максим Башаев.

Праздничную атмосферу создали выступления солистов и коллективов Можайского культурно-досугового центра. Среди награжденных были ветеран специальной военной операции Роман Гомыляев, двукратная чемпионка мира Карина Черевань и другие известные спортсмены и тренеры округа.

Елена Заболотная поздравила участников с успехами и пожелала новых рекордов и крепкого здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.