В Можайском округе наградили лучших футболистов по итогам сезона 2025 года

В Можайском культурно-досуговом центре 5 декабря прошла церемония награждения по итогам футбольного сезона 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Можайского округа Максим Башаев поприветствовал участников. Директор Дворца спорта «Багратион» Семен Долгачев вручил награды спортсменам. Депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова пожелала футболистам стремиться к новым достижениям и победам в будущем сезоне.

Творческие коллективы культурно-досугового центра подготовили для гостей праздничные номера. Танцевальные и вокальные ансамбли создали атмосферу праздника. Для всех присутствующих показали видеосюжет о можайских футболистах, их тренировках и ярких моментах на поле.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес сотрудников Дворца спорта «Багратион», которые были отмечены за профессиональный вклад и поддержку юных спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.