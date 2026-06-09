В Можайском округе 14 июня пройдет велозаезд Gran Fondo

Третий старт нового сезона серии Gran Fondo Russia состоится 14 июня в деревне Бородино Можайского округа Подмосковья. Участникам предложат три дистанции на новой трассе по живописным дорогам региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены смогут выбрать одну из классических дистанций: 30 км — для первого опыта, 60 км — для уверенных любителей и 100 км — для тех, кто готов к серьезному вызову. Заезд пройдет по новой трассе, которую ранее не использовали в серии, с маршрутами по историческим местам Бородинского поля.

Стартовый городок разместят на территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Свободный въезд возможен до 08:30 — до перекрытия трассы. Регистрация участников пройдет с 08:00 до 09:45, первые старты начнутся в 10:00. Церемония награждения запланирована на 13:00, завершится мероприятие в 14:30.

Серия Gran Fondo Russia существует более 10 лет и является крупнейшей в стране среди любительских шоссейных велозаездов. В этом сезоне в Московской области запланировано пять этапов. После Бородино старты примут Серпухов 23 августа и Руза 20 сентября. По итогам всех этапов разыграют Кубок Gran Fondo Московской области среди мужчин и женщин в категориях «Абсолют» на дистанциях 60 и 100 км в формате «гонка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.