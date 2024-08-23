В Можайской воспитательной колонии прошел финал Всероссийской спартакиады

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В День государственного флага Российской Федерации 22 августа в Можайской воспитательной колонии ГУФСИН России по Московской области прошли заключительные мероприятия I этапа XV Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Финал Спартакиады в Можайской воспитательной колонии ежегодно проводится при участии Отдела социально ориентированных программ Общества «Динамо», Московской областной организации Общества «Динамо», Фонда поддержки детских программ «Динамо» и администрации Можайского городского округа Московской области.

Поддержать участников Спартакиады приехали: начальник ГУФСИН России по Московской области Александр Ветров, советник Председателя Общества «Динамо» Владимир Тимошин, сотрудники Отдела социально ориентированных программ Общества «Динамо» и Московской областной организации Общества «Динамо».

Специальным и почетным гостем мероприятия стала прославленная динамовская спортсменка — заслуженный мастер спорта России по велоспорту, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, четырехкратная чемпионка мира, двенадцатикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр — Дарья Шмелева.

Как в других воспитательных колониях ФСИН России комплексная Спартакиада в Можайской ВК проводилась в интегрированном формате: чередованием физкультурно-спортивных состязаний с культурно-воспитательными мероприятиями, мотивационными встречами и мастер-классами.

Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области Фото - © Пресс-служба УФСИН России по Московской области

«Необыкновенное чувство гордости испытывает спортсмен, когда выходит на старт под флагом своего государства, очень символично, что именно в этот день „Динамо“ проводит соревнования. В юбилейных стартах хочу пожелать всем вам побед!», — сказала прославленная динамовская синхронистка Мария Киселева.

Она встречалась с воспитанницам колонии накануне спортивных финалов.

В спортивной части финального дня Спартакиады воспитанницы Можайской ВК состязались в спринтерском беге, прыжках в длину с места, в турнире по шашкам, волейболе и других видах массового спорта. Зачетные испытания в разных видах программы соревнований проводились по категориям, соответствующим ступеням Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с учетом возрастных групп осужденных воспитанниц.

Итоги соревнований оценивали специалисты отдела по физической культуре и спорту администрации Можайского городского округа, сотрудники отдела тестирования ГТО ДС «Багратион» и ветераны общественного актива ОМВД России по Можайскому городскому округу.

На торжественной церемонии награждения все победители и призеры в личном зачете получили динамовские награды.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.