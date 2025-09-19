сегодня в 12:37

В Можайске спортивный праздник «Самбо в парке Ривьера» собрал более 80 участников

В рамках проекта «Единой России» «Выбор сильных» прошли показательные выступления 30 юных спортсменов и тренеров школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Их открыл координатор партпроекта, депутат местного Совета от «Единой России» Валерий Нагулин, передает пресс-служба партии.

Юные спортсмены продемонстрировали элементы разминки, акробатику, показательные схватки.

Как отметил секретарь местного отделения «Единой России», глава Можайского округа Денис Мордвинцев, популярность самбо в Можайске растет во многом благодаря Валерию Нагулину.

«Сплоченность и высокие результаты отмечаются и на региональном уровне. При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в прошлом году открылся новый универсальный комплекс „Арсенал“, — отметил Денис Мордвинцев.

Отметим, в округе по Народной программе «Единой России» продолжается обновлениеспортивных объектов.

В частности, сейчас ведется масштабная реконструкция Можайского стадиона «Спартак».После окончания реконструкции на обновленном стадионе появится современное футбольное поле, система дренажа и подогрева, после модернизации он сможет вместить 1562 зрителя.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.