В Можайске открылся спорткомплекс школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо

В Можайском городском округе открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице 1-я Железнодорожная, получивший название «Арсенал», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Здание станет домашней ареной для Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В 2016 году к губернатору Московской области Андрею Воробьеву обратился заслуженный тренер России Валерий Нагулин, который руководит здесь спортивной школой самбо и дзюдо. Много лет назад он сделал из обычной котельной в военном городке отличную спортшколу. Сейчас в ней уже более 500 детишек. Естественно, губернатор такие успехи оценил и пообещал, что появится современный дворец. И сегодня, что символично, в день рождения Валерия Нагулина, этот спортивный комплекс открылся. Считаю, что это один из лучших дворцов в Московской области. Это подспорье не только для самбистов и дзюдоистов, но и для художественной гимнастики, футбола, баскетбола, волейбола и бокса. В Можайске что ни вид спорта — везде есть свои таланты. И теперь здесь есть всё, чтобы идти только вперёд», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В состав нового ФОКа входят универсальный зал с трибунами на 500 мест, зал для единоборств с трибуной на 100 зрительских мест и зал для единоборств без трибун. Также в спортивном комплексе оборудован медблок, буфет, помещения для судей, инструкторского и тренерского персонала. Общая площадь здания более 5,6 тыс. кв. м.

В Можайске одна из самых сильных школ самбо в нашей стране. Единоборствами занимаются сотни спортсменов под руководством 12 тренеров. Ребята завоевывают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. Можайские спортсмены входят в сборные Московской области иРоссии. Дважды воспитанницы школы становились чемпионами мира по самбо — Анастасия Шинкаренко в 2015 году и Карина Черевань в 2022 году.

«Открытие пришлось на мой день рождения. Мне даже немного неловко. Осуществилась моя мечта, дело всей моей жизни. В новом спорткомплексе есть два отличных зала по самбо и один многофункциональный зал для командных видов спорта и художественной гимнастики. Самбо и дзюдо сегодня в Можайске выходят на совершенно другой уровень. Уже планируем проводить здесь соревнования самого высокого уровня. Это праздник для всего города», — отметил руководитель можайской спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.

Открытие спорткомплекса позволит проводить здесь спортивные соревнования не только областного, но и федерального уровня. Появится возможность увеличить число занимающихся самбо и дзюдо до 2000 человек (старое здание позволяло проводить занятия для 600 спортсменов). Здесь также будут проходить тренировки по художественной гимнастике, джиу-джитсу, волейболу, баскетболу, футболу, спортивной аэробике, боксу и кикбоксингу.

Кроме того, инфраструктурой нового спортивного объекта смогут пользоваться участники губернаторского проекта «Активное долголетие».Предполагаемая посещаемость комплекса — 800 человек в день.

«Нам очень сильно понравился новый ФОК. Он очень большой, красивый и прикольный. Классно, что есть большие трибуны. Теперь это самое лучшее здание в городе. Обязательно будем ходить тренироваться», — поделились эмоциями юные футболисты из Можайска Иван Вотчель и Иван Лазутин.

Новый спортивный объект в Можайске построен в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.